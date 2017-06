Katy Perry annonce une date de concert à Paris

Cela fait un moment qu’on attendait le retour de Katy Perry sur le sol français. La chanteuse américaine publiera dans quelques jours son cinquième album intitulé « Witness ». Annoncé comme l’un des albums les plus attendus du mois, ce nouvel opus sera disponible le 9 juin et contiendra notamment les tubes « Chained To The Rythm » et « Bon Appétit ». Des titres que Katy Perry viendra prochainement défendre sur scène puisqu’elle vient de confirmer les dates de sa tournée européenne ! La popstar donnera donc rendez-vous à tous ses fans français le 29 mai 2018 à l’Accorhotels Arena de Paris pour un show exceptionnel !

HELLO, HALLO, CIAO, BONJOUR! I can't wait to ???? you, UK/Europe! Tickets on sale Friday 9 June ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? https://t.co/fz83TjrJUr pic.twitter.com/JvIo0OIz9h — KATY PERRY (@katyperry) June 2, 2017

Une prévente sera disponible le jeudi 8 juin 2017 à 10h et l’ouverture officielle des ventes se fera le vendredi 9 juin 2017 à 10h dans tous les points de vente habituels. Une fois votre précieux billet en poche, il faudra donc prendre votre mal en patience en attendant le jour J ! Katy Perry était aujourd'hui en promotion en France et sera sur le plateau de The Voice demain soir ! Après avoir rendu hommage aux victimes de l’attentat de Manchester le weekend dernier lors de sa performance au Big Weekend festival, la chanteuse a confirmé sa participation au concert tribute One Love Manchester organisé ce dimanche soir par Ariana Grande. Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Niall Horan, Pharell Williams, Usher et Take That seront également présent lors de cette soirée événement, qui sera retransmise en direct sur TMC à partir de 20h. L’intégralité des bénéfices du concert seront reversés aux victimes et familles des victimes de l’attentat du 22 mai.