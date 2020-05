Katy Perry annonce la date de sortie de son nouvel album via Alexa (VIDEO)

ENFIN ! Le cinquième album de Katy Perry est de loin l'un des opus les plus attendus de 2020 et la bonne nouvelle, c'est qu'il a enfin une date de sortie. L'interprète de Roar dévoilera le premier single chargé de défendre l'album le 15 mai prochain (il succèdera ainsi à Never Worn White, dévoilé il y a quelques semaines). On attend l'opus pour le 14 août prochain et pour l'annoncer, Katy Perry a choisi non pas Twitter ou Instagram, mais plutôt Alexa (l'assistant virtuel d'Amazon).

"Katy m'a demandé de vous dire que son prochain album sortirai le 14 août", annonce ainsi l'enceinte. La vidéo (postée par un compte fan de la star) a littéralement fait son petit effet sur la toile. Pour rappel, ce nouvel opus suivra Witness (publié en 2017). Patience, plus que quelques mois avant de découvrir ce qui s'annonce être un petit bijou pop !