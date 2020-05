Katy Perry affiche son ventre rond dans le clip de Daisies (VIDEO)

Ce n'est un secret pour personne, Katy Perry est enceinte de l'acteur Orlando Bloom ! Alors qu'elle avait révélé sa grossesse dans le clip de Never Worn White, la chanteuse réitère avec le clip de Daisies, son dernier tube. On voit ainsi la chanteuse aux multiples récompenses dans un paysage idyllique, vêtue simplement de tenues bohèmes puis se baignant dans une rivière... totalement nue. Alors qu'elle devrait accoucher dans les prochaines semaines, l'interprète de I Kissed a Girl s'est déjà dit prête à assumer la sortie d'un nouvel album et la venue de son premier enfant.

"J’ai écrit cette chanson il y a deux mois, comme un appel à rester fidèle au chemin que l’on s’est tracé pour soi, peu importe ce que les autres pensent. Cela a pris un sens nouveau pour moi récemment, à la lumière de ce que le monde entier vit en ce moment" expliquait la star sur Twitter. Alors que son cinquième album est attendu pour le mois d'août, Katy Perry devrait également entamer avec une résidence à Las Vegas. Une information qui n'a pas été confirmée pour le moment mais que la chanteuse avait teasé discrètement lors d'un live sur Facebook durant le confinement. En attendant, on vous laisse admirer son nouveau projet !