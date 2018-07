Katy Perry se confie à Vogue sur son album, Witness

Witness, le cinquième album de Katy Perry sorti en 2017 n'a semble-t-il pas rencontré le succès escompté par la chanteuse. Bien au contraire. L’accueil du public a été quelque peu blessant, engendré par de mauvaises critiques. L’interprète de Chain To The Rythm, très touchée par ce flop, s'est confiée au magazine Vogue.

Dans Vogue Australia, la chanteuse de 33 ans admet qu'elle espérait plus de cet album et surtout du public. Elle dit : "J'ai un peu déprimé et j'ai eu le coeur brisé l'an dernier. J'accorde beaucoup d'importance à l'avis du public, et il n'a pas réagi comme je l'espérais... Ça m'a brisé le coeur." On comprend la chanteuse qui jusqu'ici, enchaînait les succès. Mais Katy est une battante et n'est pas du genre à se laisser déborder par les échecs. Elle poursuit : "La musique est mon premier amour, et je pense que l'univers a voulu me faire passer un message qui serait : "Ok, tu parles d’amour de soi et d’authenticité, mais nous allons te faire passer un nouveau test et te retirer toute cette couverture d’approbation. Nous verrons alors combien tu t’aimes vraiment" . Cela m'a donné de nouvelles fondations sur lesquels me reposer. Il ne s'agit pas juste de fondations matériels..; C'est aussi celle de l'âme." Un état d'esprit qu'on salue haut la main. Une reconnexion spirituelle qu'elle attribue à sa rencontre avec le Pape François.

Un entretien avec le magazine Vogue particulièrement touchant et sincère.