Kate Walsh va reprendre son rôle de Addison Montgomery dans Grey's Anatomy !

Des départs déchirants, un scénario toujours aussi tragique et un face-à-face avec la réalité totalement dingue, vous l'aurez compris, c'est bien de Grey's Anatomy qu'il s'agit ! Diffusé pour la première en mars 2005, soit il y a un peu plus de 16 ans, le programme s'est parfaitement attelé à nous tenir en haleine tout au long de ces années. Alors que certains personnages historiques tels que Derek Shepherd ou George O'Malley ont fait leur grand retour dans la saison 17, d'autres ont définitivement fermé la porte derrière leur personnage de longue date. C'est notamment le cas de Jesse Williams (Jackson Avery) qui avait annoncé son départ du show il y a quelques mois. Un chassé-croisé que l'on pensait terminé avant l'annonce, il y a quelques heures, de l'un des personnages les plus mythiques de la série : Addison Forbes Montgomery.

Interprété par l'actrice Kate Walsh, le rôle de la célèbre obstétricienne est apparu dès la fin de la première saison du programme. Elle y interprétera son personnage durant plusieurs saisons avant de finalement se diriger vers Private Practice, un spin-off de Grey's Anatomy. Alors que les fans ne pensaient pas à un retour de l'actrice, même si elle avait fait quelques apparitions de temps en temps, cette dernière a surpris tout le monde en publiant, il y a quelques jours, une vidéo dans laquelle elle annonce son grand retour. "C’est vrai, mes amours, le Dr Addison Montgomery revient à l’hôpital Grey-Sloan Memorial, et je suis tellement excitée d’être à la maison encore une fois, rejoignant Shonda, Ellen et le reste du casting incroyable." s'enthousiaste la comédienne dans son annonce. Une dix-huitième saison qui s'annonce donc très riche en émotions avec l'arrivée de Peter Gallagher et le retour de Kate Burton, qui interprète la mère décédée de Meredith. Le premier épisode sera diffusé le 30 septembre sur ABC aux Etats-Unis.