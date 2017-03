Kasabian dévoile un nouveau single et la date de sortie de son 6e album

Près de trois années sont passées depuis la sortie du cinquième album studio du groupe britannique 48:13. Mis à part le titre Comeback Kid que Kasabian avait enregistré pour la soundtrack de FIFA 2017, on n’avait plus beaucoup entendu parler des garçons qui nous ont préparé de leur côté un retour explosif. En tout cas, le premier single You’re In Love With A Psycho qui vient d’être dévoilé nous présage que le meilleur ! Le guitariste Sergio Pizzorno avait récemment révélé la volonté des Anglais de "sauver la guitare des abysses la musique", c’est désormais chose faite, ce nouveau titre nous en met plein les oreilles à coups de riffs ravageurs. On découvre tout de suite la lyric video de You’re In Love With A Psycho !

Le nouvel et sixième album de Kasabian sera publié le 28 avril prochain sous le nom de For Cyring Out Loud, dont on en connait déjà la tracklist (I’ll Ray (The King), You’re In Love With A Psycho, TwentyFourSeven, Good Fight, Wasted, Come Back Kid, The Party Never Ends, Are You Looking For Action, All Through The Night, Sixteen Blocks, Bless The Acid House, Put Your Life On It). Une tournée s’en suivra, pour le moment aucune date française n’a encore été annoncée mais Kasabian jouera en août prochain pour les 25 ans du Sziget Festival !