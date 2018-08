Karma, le nouveau single détonnant d'Hollysiz !

Comme escompté, on ne pouvait s'attendre qu'à un titre taillé pour le dancefloor et surtout pour la scène. Hollysiz sait nous contenter et ce depuis son premier morceau Come Back To Me qui a défendu avec brio son premier opus My Name Is. Un succès fulgurant qu'elle continue d'entretenir sur les routes de France avec un deuxième album dans sa valise.

Karma, c'est sa nouvelle pépite. Extrait de son deuxième et nouvel album Rather Than Talking, ce dernier nous embarque dans une pop dynamique agrémentée de petites touches hindouistes. C'est frais et la patte moderne de la chanteuse rend le morceau extrêmement efficace. Après tout, on en attendait pas moins d'Hollysiz ! L'auteure-compositrice-interprète s'inscrit donc sans difficulté dans le paysage musical français et Karma le prouve une énième fois.

On vous invite à découvrir Karma dès à présent ! Ci-dessous. Et pour les intéressés, sachez que la belle est toujours en tournée et qu'elle passera notamment chez nos amis bretons entre septembre et novembre.