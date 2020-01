Karev quitte Grey's Anatomy, la saison 3 de YOU et une nouvelle fonction sur Netflix... les news Série de la semaine !

Il aura passé près de 15 ans à interprété le rôle d'Alex Karev dans la série Grey's Anatomy. Ce vendredi 10 janvier, Justin Chambers a annoncé son départ définitif du programme américain. Il faisait partie des cinq derniers acteurs a être présent depuis la toute première saison. Âgé de 49 ans, le comédien souhaite désormais "diversifier ses rôles et ses choix de carrière". Apparu dans le 350ème épisode, diffusé le 14 novembre dernier, celui qui interprétait Alex Karev a surpris tout le monde en quittant la série.

Voilà qui devrait ravir les nombreux amateurs de la série américaine ! Mardi 14 janvier, le compte Instagram de Netflix a publié le teaser de la prochaine saison de YOU attendue pour 2021. Un post aimé plus de 560 000 fois dans lequel on aperçoit l'accroche suivante :"New Year, New You, You S3". Une nouvelle qui a emballé les nombreux amateurs de Penn Badgley (alias Dan Humphrey dans Gossip Girl) et de Joe Goldberg, son personnage diabolique dans le programme. Parmi les séries les plus populaires de Netflix depuis sa sortie, YOU reviendra ainsi pour 10 nouveaux épisodes. Si on ne connaît pas encore la date exacte de diffusion, on a déjà hâte de retrouver les aventures de ce jeune libraire obsédé par les femmes qui l'entourent et prêt à tout pour se rapprocher de celles qu'il convoite.

Quel est le but de Netflix en mettant cette nouvelle fonction ? C'est la question du jour dont nous n'avons malheureusement pas la réponse. Serait-une manière pour nous pousser à regarder toujours plus et toujours plus vite ? Probablement. Ce qui est sûr, c'est que désormais, il ne faudra plus attendre 15 secondes entre la fin d'un épisode et le début d'un autre mais seulement 6 secondes. Sur son compte Twitter, le géant américain a justifié sa dernière mise à jour avec humour en précisant que c'était "juste pour tester ta rapidité à retrouver ta télécommande".