Kaamelott : La sortie du film évènement repoussée

Depuis plus de 50 jours, la France est l'arrêt pour lutter contre la crise du coronavirus. Si le déconfinement se fait progressivement, la réouverture des cinémas, elle, est incertaine : quand les salles pourront-elles ré-ouvrir ? Dans quelles conditions ? Tant que ces questions resteront sans réponse, il faudra se passer des fauteuils rouges et du popcorn. La pandémie à -bien sûr- repoussé la sortie de nombreux films (Mulan, Spider-Man...), dont Kaamelott : Premier Volet.

La sortie de Kaamelott repoussée

Le film tant attendu aurait dû sortir sur grand écran le 14 octobre prochain mais il faudra finalement patienter jusqu'au 20 novembre "afin de garantir son accessibilité à tous les publics et la meilleure expérience collective possible", indique SND dans un communiqué. Alors que de nombreux studios ont fait le choix de publier directement les films en VOD, ce n'est pas une option pour Kaamelott : "Alexandre Astier et le SND restent impatients de pouvoir présenter ce film tourné en 70 mm et résolument conçu pour les salles de cinéma", précise le communiqué.

Patience, donc !