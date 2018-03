Justin Timberlake vend sa penthouse de New York pour la modique somme de...

A VENDRE, 241 mètres carrés de surface habitable, 7 pièces à vivre, trois chambres, trois salles de bain, magnifique penthouse situé à Soho à New-York avec un concierge disponible 24 heures sur 24, parking privé, jardin commun, salle de fitness et relaxation. Voici le bien que nous vous proposons cette semaine, l’ancien propriétaire, un certain Justin Timberlake, en demande la modique somme de 8 millions de dollars. Bon, cotisez-vous au pire car l’appartement, ou plutôt le penthouse, est sublime, pensé et réalisé par l’architecte Gwathmey Siegel vaut vraiment le détour ! Allez voir par vous-même !

Important, si vous arrivez à réunir les 8 millions de dollar, sachez quand-même qu’il faudra rajouter 3686 dollars de charges ainsi que 2512 dollars de taxe foncière. Voilà !