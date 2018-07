Justin Timberlake : Un nouveau clip dévoilé !

Justin Timberlake aime faire des surprises, coquin ! On vous en parlait il y a 3 mois, le chanteur américain avait fait kiffer une de ses fans pendant un concert à Détroit aux USA le 2 avril. Le chanteur avait aidé une femme à annoncer sa grossesse en plein concert devant des milliers de personnes ! Justin Timberlake était à Paris hier soir pour un concert incroyable à l’AccorHotels Arena ! Son dernier album, Man of The Woods cartonne avec des hits comme Filthy. Justin Timberlake sera encore sur la scène de l’AccorHotels Arena à Paris et pour fêter la Fête nationale américaine, le chanteur américain a prévu une belle surprise pour ses fans !

Justin Timberlake a dévoilé hier le clip de Soulmate, un titre inédit qu’il va rechanter ce soir à l’AccorHotels Arena à Paris pour les américains à l’occasion de la Fête nationale américaine ! Justin a déjà chanté cette chanson hier à Paris mais il recommence ce soir ! Petites notes rétro sur le son, on aime, une mélodie de l’été avec des touches soul que vous allez kiffer !