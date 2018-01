Justin Timberlake : Supplies, un nouveau single dévoilé avec son clip

Justin Timberlake est bel et bien de retour ! Après un premier single, Filthy, dévoilé il y a deux semaines, le prince de la pop est déjà de retour avec une nouvelle chanson et un nouveau clip. Supplies se dévoile dans un clip réalisé par Dave Meyers, qui a récemment signé les vidéos d'Havana (Camila Cabello), Humble (Kendrick Lamar) par ailleurs de loin la meilleure vidéo de l'année 2017 ou encore Swish Swish (Katy Perry). Au programme : images oniriques, futur inquiétant, duo avec l'actrice Eliza Gonzalez et une apparition de Pharrell Williams. Musicalement, c'est la première fois depuis l'album Justified (2002) que les Neptunes (Pharrell Williams & Chad Hugo) sont à la production d'un album de Justin Timberlake, on reconnait d'ailleurs leur touche.

Supplies est teinté de sonorité funky et de beats efficaces, du pur Justin Timberlake, plus convainquant que Filthy. Mais le chanteur ne serait-il pas en train de brouiller les pistes ? Pour le moment les deux morceaux dévoilés ne semblent pas du tout coller à ce qu'il avait précédemment annoncé. Avec un album intitulé Man of The Woods, une pochette et des teasers où l'artiste pose façon bûcheron et le fait qu'il avait expliqué que cet album serait particulièrement infusé par la musique du sud, on imaginait déjà les chansons country et un album digne du Joanne de Lady Gaga. Pour le moment il n'en est donc rien !