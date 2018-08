Justin Timberlake : Spin The Wheel, le show télé aux 20 millions de dollars ! 

Qui a dit que Timberlake n'était qu'un chanteur et un danseur ? Sachez, mes chers amis, qu'il est de retour mais cette fois-ci avec un tout nouveau projet de show TV ! Mais encore ?

Oui, l'ancien membre du Mickey Mouse Club ajoute à sa palette de talents déjà bien variée, créateur de jeu télévision. L'interprète de Mirrors, Can't Stop The Feelings ou encore Man of The Woods donnera la possibilité à plusieurs candidats de gagner jusqu'à 20 millions de dollars -ça va, c'est que dalle, en s'affrontant sur une battle type trivial pursuit version culture pop. En misant leurs coins et en faisant tourner la roue, soit ils augmentent leurs gains soit ils les perdent. Quitte ou double.

Bon, jusqu'ici rien de très innovant hormis la somme astronomique mise en jeu. Justin Timberlake a co-créé le format avec Andrew Glassman, un habitué des jeux télé. Et a priori, ce n'est pas la première fois que ce dernier collabore avec une star puisqu'il a déjà travaillé avec l'une des plus grande icône du basketball américain, on a nommé LeBron James. Si si, on vous jure ! Enfin bref. Le projet Spin The Wheel était en préparation depuis Février 2017 mais a rencontré quelques problèmes de négociations, d'où le léger retard. Le jeu est attendu pour une diffusion courant 2018-2019. On ne pas trop. Tout reste très vague... A l'exception du présentateur qui sera... attention attention... DAX SHEPARD ! What ?!!! Eh oui, l'acteur de quarante trois ans, connu pour son rôle de Crosby dans Parendhood, sera l'heureux présentateur de Spin The Wheel.

"Je ne peux pas penser à un meilleur job que celui de donner des millions de dollars à des personnes biens. J'ai ma chance d'être enfin Willy Wonka !" confie-t-il.

Une année chargée pour Justin Timberlake qui a sorti en février dernier son cinquième album Man Of The Woods et enchaîné une tournée mondiale qui prendra fin qu'en janvier 2019. Et entre temps, parce qu'il ne chôme pas le garçon, il surprend tout le monde avec une collaboration de taille avec le rappeur canadien Drake, sur son morceau SoulMate. Un son parfait pour la saison estivale. On vous laisse découvrir la bête, ci-dessous.