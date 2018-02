Cette nuit à l’U.S. Bank Stadium de Minneapolis, les New England Patriots affrontaient les Philadelphia Eagles pour le Super Bowl, la grande finale du championnat de football américain. La chanteuse P!nk a ouvert la soirée en interprétant brillamment l'hymne américain juste avant le lancement des hostilités. Et si sur le terrain, les Eagles ont fait sensation en remportant le match de justesse, sur scène tous les yeux étaient rivés sur Justin Timberlake, qui assurait le show de la mi-temps dans un stade plein à craquer. C'est peu dire si le showman n’a pas failli à sa réputation, présentant une performance chorégraphiée et ultra millimétrée ! Convié pour la 3ème fois (un record !), le chanteur de 37 ans a démarré en coulisses avec son nouveau single « Filthy », avant de faire une entrée triomphante dans l’immense stade sur le contagieux « Rock Your Body ». Pendant une bonne dizaine de minutes, Justin Timberlake a ensuite offert une formidable rétrospective de ses (presque) vingt ans de carrière en interprétant les plus grands tubes de son répertoire. : « Senorita », « SexyBack », « My Love », mais aussi les cultissimes « Cry Me A River » et « Suit & Tie ».

Grand moment également lorsque tout le stade s’est paré de violet pour que Justin Timberlake s’installe au piano et interprète « I Would Die 4 U » en hommage à Prince. Pas d’hologramme, contrairement à ce qui avait été annoncé. Les organisateurs ont finalement choisi de projeter sur un immense drap blanc des images du chanteur, décédé en 2016 et originaire de Minneapolis. Pour conclure sa performance, l’ancien membre de ‘NSYNC a enflammé le stade avec « Mirrors » puis le diablement addictif « Can’t Stop The Feeling » entouré de plusieurs centaines de danseurs. Un show impeccable et merveilleusement efficace ! Parfaitement en place, tant vocalement que scéniquement, Justin Timberlake a donc fait un retour fracassant et devrait voir les ventes de son nouvel album Man of the Woods (publié vendredi dernier) grimper en flèche dans les prochaines heures. Le Super Bowl représente en effet un énorme enjeu médiatique et économique puisqu’il s’agit de l’événement télévisé le plus suivi au monde, avec plusieurs centaines de millions de téléspectateurs chaque année !