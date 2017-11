Justin Timberlake : Son nouvel album est prêt et sera surprenant selon Timbaland

Les prochains mois seront radieux pour ce showman hors pair. Alors que Justin Timberlake a été confirmé pour assurer la mythique mi-temps du Super Bowl en 2018, le chanteur américain ne devrait pas revenir les mains vides. En effet, s'il s'apprête à chanter à l'événement le plus suivi au monde début 2018, Justin le fera sans doute avec de nouvelles chansons. Après le succès de "Can't Stop The Feeling", l'artiste était retourné en studio et il n'a pas changé ses bonnes habitudes. Pourquoi cela ? Justin Timberlake a encore travaillé avec Timbaland, son collaborateur de longue date, sur ce nouvel opus qui est désormais prêt.

C'est ce que le producteur Timbaland avoue lors d'une interview accordée à Rolling Stone : "La musique que nous venons de créer ? Cela va le hisser à un tout autre niveau." Il va donc falloir s'attendre à de nouveaux tubes et un futur succès pour Justin Timberlake qui n'a jamais connu de traversée du désert dans sa carrière musicale ! Si cet album l'emmène à un "autre niveau", c'est qu'il va changer sûrement de registre musical et surprendre ses fans ! Pour ceux qui l'ignoreraient peut-être, Timbaland est derrière la plupart des tubes de JT comme "Cry Me A River", "SexyBack", "My Love", " "What Goes Around.../...Comes Around (Interlude)", "Suit & Tie", "Mirrors" ou encore "Take Back the Nigh". Ça promet pour la suite ! En attendant l'album, retrouvez Justin Timberlake en maître nageur dans la bande-annonce de Wonder Wheel.