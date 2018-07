Justin Timberlake : Quand Pharrell Williams lui rend visite à Paris

Tout se passe bien pour Justin Timberlake, le chanteur est actuellement à Paris pour des concerts à l’AccorHotels Arena et il a dévoilé hier un nouveau titre à l’occasion de la Fête nationale américaine, Soulmate. Son dernier album Man of The Woods cartonne avec des hits comme Filthy et avec des collaborations sur certains titres comme avec Pharrell Williams et le titre Supplies. Hier, Justin Timberlake a terminé cette série de concert à Paris devant 20000 personnes dont sa femme et un invité de marque.

Son ami Pharrell Williams était de la partie pour le dernier concert de Justin Timberlake à Paris à l’AccorHotels Arena et il lui a rendu une petite visite qui lui a fait très plaisir. « Un énorme merci à l’incomparable @pharrell d’être venu à mon concert ce soir à Paris. Toujours un honneur et un plaisir d’avoir des moments de qualité ». Sympa la vie de star, nous on la visite de madame Goubert et d’autres c’est Pharrell, ok.