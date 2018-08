Justin Timberlake a "co-écrit" un livre inspiré de sa propre vie 

Avec une carrière comme la sienne, il ne manquait qu'un livre à Justin Timberlake pour combler le tout. Eh bien, c'est maintenant chose faite ! Le chanteur (qui d'ailleurs est aussi acteur à ses heures perdues) a participé à l'écriture d'un livre qui, visiblement, regrouperait quelques anecdotes mais aussi réflexions sur sa propre vie. Intitulé "Hindsight: & All The Things I Can’t See In Front Of Me", le livre devrait sortir le 30 octobre prochain aux éditions HarperCollins.

Dans ce livre, les fans retrouveront ainsi quelques photos et cliché tirés de ses "archives personnelles". Au programme, des photographies de Justin Timberlake plus jeunes (mais aussi prises récemment), toutes le montrant sur scène ou alors, en privé. Mais, ce n'est pas tout ! Puisqu'en plus des photos, les fans auront droit à quelques anecdotes sympathiques concernant le chanteur : "Ma musique me montre tel que je suis sur le moment, ce qui m'inspire, ce qui m'interpelle. Je ne veux pas retenir cela. Ce que vous entendez dans les mots, ce que vous ressentez avec ces chansons - c'est ce que je ressens au moment où je les écrit. Je veux que vous me voyiez, exactement comme moi, je veux vous voir", a expliqué le chanteur en évoquant le projet. Justin Timberlake se mettra donc à nu dans ce livre, pour le plus grand bonheur de ses fans qui veulent voir l'homme qui se cache derrière l'artiste.