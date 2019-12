Justin Timberlake pourrait faire son come-back musical en 2020

Ces dernières semaines, Justin Timberlake aura davantage fait parler de lui pour ses problèmes conjugaux que pour ses talents de chanteur. Néanmoins, il semblerait que ses écarts romantiques ne lui aient pas empêché de peaufiner ce qui pourrait être l'album de son grand retour. En effet, après l'échec commercial de Man of the Woods, sorti en 2018, le chanteur américain a récemment été aperçu en studio aux côtés de Lizzo. Rien que ça. Des indices que les fans perçoivent comme l'annonce d'un très gros projet et qui se veulent de plus en plus fréquents ces derniers temps. La preuve, tout commençait en août dernier lorsque un court extrait a été publié sur les réseaux sociaux.

On y voit Justin Timberlake accompagné de Meek Mill dans ce qui semble être le tournage d'un clip vidéo. On peut également parler de la publication de l'interprète de Can't Stop The Feeling où il commente "J'y reviens" sous la photo d'un studio d'enregistrement. Si aucune date précise n'a été communiquée par ses équipes, le retour du petit fiancé de l'Amérique s'annonce déjà comme très attendu. Et ce n'est pas nous qui dirons le contraire.