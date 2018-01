Justin Timberlake, Lady Gaga, Liam Payne & Rita Oral... les clips de la semaine à ne pas manquer

La semaine passée a été très riche en clips de qualité. On vous laisse découvrir les six vidéos essentielles et qu'il ne fallait surtout pas manquer. Avec au programme : le nouveau clip de Justin Timberlake, la vidéo 100% Fifty Shades de Rita Ora & Liam Payne, le bain de soleil de Lady Gaga, les rêveries de Lily Allen et Kali Uchis, sans oublier la jolie séquence live des sœurs Haim !

A une semaine de la sortie de son nouvel album, Man of The Wood, Justin Timberlake dévoile une nouvelle chanson et un nouveau clip. On quitte le futur proche de ses précédentes vidéos (Filthy, Supplies) pour un clip en plan séquence filmé par La Blogothèque où le chanteur déambule guitare à la main dans l'impressionnant Bradbury Building (Los Angeles).

Liam Pane et Rita Ora rejoignent le panthéon des chansons de la saga Fifty Shade avec For You. Une chanson romantique qui se devait d'avoir un clip raccord. On est donc pas déçu avec cette vidéo où Rita Ora déambule vêtue d'une robe rouge de princesse et Liam Payne joue les beaux gosses ténébreux dans une auguste demeure !

L'ère Joanne est loin d'être terminée pour Lady Gaga, qui en pleine tournée mondiale, dévoile un clip pour le titre éponyme extrait de son dernier album. Dans le clip de cette version au piano, l'artiste apparaît plus radieuse que jamais, baignant dans le soleil californien. Simple et touchant.

Quatre ans après son dernier album, Lily Allen est de retour dans les bacs. Cette semaine elle a dévoilé le clip de son premier single, Trigger Bang, où elle s'offre une jolie plongée dans ses souvenirs de jeunesse.

Les sœurs Haim s'offrent une nouvelle fois les services du grand réalisateur Paul Thomas Anderson avec le clip de Night So Long. Ce dernier a été tournée au Greek, salle en plein air mythique de Los Angeles où se sont produites les Haim récemment, et en live.

On a gardé le meilleur pour la fin avec le nouveau clip de Kali Uchis, nouvelle pépite de la soul américaine. After The Storm est illustrée par une vidéo de toute beauté, où l'artiste s'inspire de l'american way of life des années 50 qu'elle détourne avec beaucoup d'humour. Les images oniriques et à l'esthétique très recherchée s'enchaînent pour le bonheur de nos yeux.