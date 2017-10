Selena Gomez n'est pas la seule actrice chanteuse à tourner pour Woody Allen, avant elle c'est Justin Timberlake qui s'est vu offrir un rôle par le réalisateur New Yorkais. Wonder Wheel sortira le 1er décembre aux Etats-Unis ( le 31 janvier 2018 en France), aux côtés de JT on retrouvera Kate Winslet, Juno Temple et Jim Belushi. Le film se déroule dans les années 50 et s'intéresse à la vie de quatre personnages à Coney Island, péninsule du quartier de Brooklyn (New York) célèbre pour son parc d'attraction ! Justin Timberlake y joue un maître nageur qui s'entiche du personnage joué par Kate Winslet. Le film est produit par Amazon Studio et sera dévoilé outre-Atlantique le jour où Woody Allen fêtera ses 82 ans. La première bande-annonce officielle est à découvrir ci-dessous.

Justin Timberlake devrait être sur tous les fronts cet hiver, outre sa participation au dernier Woody Allen, l'américain devrait faire son grand retour au rayon musical. Pharrell Williams avait ainsi confié être en train de travailler avec lui sur son prochain album. Le chanteur serait également en négociation pour assurer le show de la mi-temps du Super Bowl 2018. L'occasion pour Justin Timberlake de faire oublier le scandale du nipple gate . En 2004, lors de sa performance avec Janet Jackson sur Rock Your Body, le chanteur avait arraché un bout de la tenue de sa partenaire, laissant apparaître un sein qui avait choqué l'Amérique. La NFL (ligue américaine de football) semblerait donc avoir passé l'éponge sur l'incident. L'annonce officielle devrait tomber dans le courant du mois d'octobre.