Justin Timberlake, Jain, George Ezra, Jeremy Frérot... le Top 10 de la playlist Virgin Radio ! 

C'est mercredi -le jour des enfants, il parait, et pour finir la journée en beauté on s'est dit qu'un petit Top 10 de la playlist Virgin Radio ne ferait de mal à personne. Voyez comme on est gentils et aux petits soins avec vous... On vous chouchoute, n'est-ce pas ? Au programme : George Ezra, Hoshi, Justin Timberlake, Jonas Blue, Jain et pleins d'autres pépites que vous pouvez écouter toute la journée sur les ondes Virgin Radio ! N'hésitez pas à nous dire vos coups de cœur... Allez, c'est parti !