Justin Timberlake ft. Lizzo, le duo arrive !

C'est le duo le plus improbable de l'année ! Et leur futur hit pourrait bien devenir le nouveau tube du moment. En tout cas, c'est ce que promet la vidéo sortie il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Dans cet extrait totalement inédit, on voit donc Justin Timberlake en studio en train de danser sur quelques notes d'un son inconnu. Il est entouré par son équipe parmi laquelle figure, assise sur le canapé, la chanteuse la plus en vogue du moment, Lizzo. Visiblement très enthousiastes à l'écoute de ce son, les deux artistes bougent et chantent sur ce qui semble être le teaser de leur prochain duo. Et on a déjà hâte.

En tournée à travers le monde ces derniers mois, Lizzo était même de passage en France lors de plusieurs festivals. Sortie de l'ombre avec son tube Juice, la chanteuse peut désormais se targuer de faire partie des gens qui montent. Une notoriété qui lui a notamment valu le contact de Justin Timberlake avec qui, comme vous l'aurez constaté, elle travaille sur un duo. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment mais on reste attentifs !