Justin Timberlake a fait un retour fracassant avec son dernier album, Man of the Woods. Sorti en février dernier, l'opus s'est tranquilement classé dans les charts et pour le promouvoir, Justin Timberlake s'est carrément offert le show de la mi-temps du Super Bowl. Alors bien sûr, cette performance (aussi incroyable que spectaculaire) nous a donné une première idée de ce que serait la tournée du chanteur. Le Man of the Woods Tour a débuté il y a quelques jours à Toronto et vous le savez, il passera par la France en juin prochain. Alors, que nous réserve Justin Timberlake ?

Une publication partagée par FIREPLAY (@_fireplay_) le 14 Mars 2018 à 8 :14 PDT

Une publication partagée par Candi (@candi_jt_lover) le 13 Mars 2018 à 6 :14 PDT

Une publication partagée par Justin Timberlake Photos ????????♥️ (@timberlake.photos) le 14 Mars 2018 à 5 :27 PDT

Une publication partagée par ʙʀᴀᴤᴘʙᴇʀʀʏ (@jztnkid) le 13 Mars 2018 à 10 :35 PDT

Une publication partagée par Gamze Gürbüz (@jtimberlake81) le 14 Mars 2018 à 7 :51 PDT

Une publication partagée par Taylor Jukes (@taylorjukes) le 14 Mars 2018 à 5 :11 PDT

Au programme de ce show qui s'annonce calibré, on retrouve (évidemment) les singles qui ont porté ce dernier disque, Filthy en tête. Que les fans purs et durs de Timberlake soient rassurés, les anciens hits n'ont pas été laissés de côté : de Love Stoned à Can't Stop The Feeling, elles seront toutes jouées. Patience, plus que quelques mois à attendre !