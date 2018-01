Justin Timberlake fait son grand retour avec "Filthy" disponible en écoute

L'année 2018 s'annonce déjà être musicalement une très bonne année. Après avoir annoncé la sortie de son cinquième album nommé "Man Of The Woods" prévu pour le 2 février prochain, Justin Timberlake vient de dévoiler son premier single "Filthy", extrait de ce nouvel opus. Le chanteur a affirmé que ce nouvel album, qui sortira cinq ans après son double album "The 20/20 Experience", sera grandement inspiré par sa femme et son fils, et qu'il promet d'être l'album le plus personnel de sa carrière. En découvrant ce nouveau single on ne peut qu'être surpris de la nouvelle direction musicale du chanteur.

Alors qu'il a exploré la pop, les sonorités jazzy, funky et R&B, Justin Timberlake se met maintenant à l'électro. Ce nouveau morceau propose un titre électro sur fond de pop à la "Sexy Back". Produit par Timbaland avec qui il a eu l'habitude de travailler sur ses plus gros hits, JT se met dans la peau d'un inventeur et présente sa dernière invention à une salle pleine à craquer : un robot qui peut reproduire sa voix et ses pas de danse, comme si nous avions la version robotique du chanteur devant nous. Avec cette vidéo, l'artiste fait un bon dans le futur ce qui n'est pas pour nous déplaire. Justin Timberlake assurera la mi-temps du Superbowl cette année et on a hâte de voir ce qu'il nous réserve.