Justin Timberlake est papa pour la deuxième fois !

Voilà une information à laquelle on ne s'attendait pas ! Cinq ans après Silas, leur premier enfant, Jessica Biel et Justin Timberlake viennent de donner naissance à un second petit garçon dont on ignore encore le prénom. Gardée secrète jusqu'à il y a quelques jours, la grossesse arrive quelques mois après les rumeurs d'adultère dont le chanteur avait été victime. Un scandale sur lequel il s'était alors expliqué et qui ne semblait pas avoir fragilisé son couple avec l'actrice américaine.

Révélée par une source proche du couple et officialisée dans le Daily Mail, la nouvelle de ce nouveau-né avait réussi à passer à travers les mailles du filet de la presse people. Retirés dans leur demeure du Montana suite à la crise sanitaire actuelle, Justin Timberlake et Jessica Biel n'avaient rien posté sur les réseaux sociaux qui puissent mettre la puce à l'oreille de leurs fans. Une opération plus que réussie pour l'interprète de The Other Side et l'actrice révélée par la série Sept à la maison.