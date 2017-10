Justin Timberlake est confirmé pour la mi-temps du Superbowl 2018 !

Elle court elle court la rumeur ! Alors que des spéculations commençaient à tourner au sujet de l'artiste principal qui se produira à la fameuse mi-temps du Superblow 2018, un nom était déjà sur toutes les lèvres : celui de Justin Timberlake. L'interprète de "Mirrors" était pressenti comme étant celui succédant à Lady Gaga, Coldplay, Beyonce et Bruno Mars. Si ce n'était que des rumeurs jusqu'à présent, elles viennent en tout cas d'être confirmées. Quoi de mieux que de faire une annonce publique avec son ami de longue date Jimmy Fallon ? Le chanteur a en effet confirmé cette annonce que l'on attendait tant avec une vidéo plutôt insolite publiée sur son compte twitter.

Bien que chaque année le show de la mi-temps du Superbowl promet bien des surprises, la confirmation de Justin Timberlake a provoqué comme un ouragan sur la toile. En effet, la dernière fois que l'interprète de "Sexy Back" a chanté durant la mi-temps, on a assisté à l'un des scandales musicaux qui a le plus marqué l'Amérique: le "Nipplegate." En effet, c'était en 2004 que l'artiste qui a partagé la scène avec Janet Jackson avait - à cause d'un problème de costume - arraché un bout de son haut, exposant la poitrine de la chanteuse à plus de 140 millions de téléspectateurs, ce qui a provoqué une vague de contestations et controverses à travers le pays. Cette année marquera la troisième performance de Justin Timberlake à la mi-temps du Superbowl et ce dernier sera avant ça à l'affiche de Wonder Wheel.