Justin Timberlake dévoile le titre The Other Side en duo avec SZA (VIDEO)

L'année 2020 sera son année ! Après avoir récemment dévoilait le titre Believe, Justin Timberlake vient d'offrir une autre surprises à ses nombreux fans. Et pas des moindres. Le chanteur américain vient tout juste de divulguer le morceau The Other Side, issu du film Les Trolls 2 : Tournée mondiale, dont il est co-produit oute la bande-originale. Suite à l'énorme succès de Can't Stop The Feeling, lancé à l'occasion du premier film de la saga, l'interprète de Cry Me A River espère bien réitérer l'exploit de sa première performance. Pour cela, ce musicien aguerri a fait appel à une pointure du R'n'B : la chanteuse SZA.

Attendu pour le 1er avril prochain, Les Trolls 2 : Tournée mondiale pourrait bien, une nouvelle fois, tout balayer sur son passage. Pour rappel, le morceau Can't Stop The Feeling avait été certifié quatre fois disque de platine et avait même remporté un Grammy Awards, la récompense ultime en musique aux Etats-Unis. On pourra également retrouver Justin Timberlake et SZA dans le long-métrage puisque ces dernier ont prêté leur voix à un personnage. On à hâte !