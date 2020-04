Justin Timberlake : Découvrez le clip de Don't Slack pour Les Trolls 2 (VIDEO)

À la fin de l'année 2020, Les Trolls 2 : Tournée Mondiale devrait enfin sortir dans les salles obscures. En raison de la crise sanitaire actuelle nous obligeant à rester enfermés chez nous, les studios Universal ont décidé de repousser la sortie en France mais de mettre le film à disposition en vidéo à la demande aux États-Unis. À l'occasion de cet événement, Justin Timberlake, qui interprète la voix de Branche, et qui s'occupe également de la bande-originale, vient de dévoiler le clip Don't Slack. Un nouveau hit qui arrive quelques semaines seulement après le déjà iconique The Other Side, en duo avec SZA.

Pour la vidéo de Don't Slack, en duo avec Anderson .Paak, les deux artistes se retrouvent ainsi dans la maison de l'actrice Anna Kendrick. Fortement inspiré des années 70, ce titre sur-vitaminé met en scène Justin et Anderson en train de faire toutes les bêtises possibles devant leur acolyte. D'abord étonnée, celle-ci se prête ensuite volontiers au jeu. À noter que le morceau Can't Stop The Feeling, qui faisait partie de la bande-originale des Trolls 1, est devenu l'un des plus gros hits de la carrière de Justin Timberlake. Attendons de voir si ses nouveautés connaîtront le même sort.