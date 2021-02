Justin Timberlake confirme travailler sur un nouvel album

Le temps passe mais sa créativité reste : Justin Timberlake célébrait récemment ses 40 ans et pour fêter ça, le film Palmer est sorti le 5 février dernier sur Apple TV+. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Justin Timberlake (qui n'a plus rien a prouver et dont la carrière est de loin un modèle pour les jeunes artistes) pourrait bien nous offrir un nouvel album cette année. "J'ai fait des allers-retours en studio pour faire des choses", a t-il ainsi confié à Jimmy Fallon lors de son passage dans le Tonight Show.

Curieux de savoir si, oui non, nous allions pouvoir découvrir un nouvel opus signé Timberlake dans les mois à venir, Jimmy Fallon a sauté le pas : « Peut-on dire qu'il y a une possibilité qu'il y ait un nouvel album de Justin Timberlake en préparation ? », a t-il ainsi demandé à l'interprète de Sexy Back. « Oui, on peut dire ça ! Il y a une possibilité... Disons oui ! J'ai fait des allers-retours en studio pour faire des choses et je t'ai même joué quelques trucs », a répondu Timberlake.

Cependant, il faudra faire preuve de patiente : « Je pense que je prends juste mon temps, c'est peut-être mon baromètre. Si j’aime toujours autant mes chansons malgré le temps qui passe, j'espère que ce sera aussi le cas pour les gens quand ils les auront entendus », poursuit-il. Justin Timberlake est donc bel et bien de retour en studio mais avant de pouvoir découvrir de nouveaux morceaux, il faudra faire preuve de patience...

A noter que le dernier album de Justin Timberlake était Man of The Woods - sorti en 2018.