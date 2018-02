Attention, grosse vague de chaleur attendue cet été à Paris ! Au lendemain de son show hallucinant au Super Bowl, Justin Timberlake vient d'annoncer son grand retour en France pour un concert à l'AccorHotels Arena de Paris le 22 juin 2018 ! La superstar américaine viendra présenter son nouvel album Man of the Woods, sorti le 2 février dernier et porté par le single "Filthy". La mise en vente aura lieu le lundi 12 février à 10h sur tous les réseaux officiels de billetterie et il faudra être au rendez-vous pour pouvoir obtenir des billets !

Après une prestation taille patron au Superbowl, Justin Timberlake annonce son retour dans l’hexagone : #TheManOfTheWoodsTour passera par l'AccorHotels Arena le vendredi 22 juin ! Places en vente le 12 février à 10h https://t.co/u1dVPhdlkg pic.twitter.com/h1fejDeahv — Live Nation France (@LivenationFR) February 5, 2018

Ce concert parisien sera la toute première date de la tournée européenne de Justin Timberlake : Londres, Amsterdam, Stockholm, Copenhague, Berlin... Il se produira un peu partout sur le contient jusqu'à la fin du mois d'août. Suite à l'engouement qu'a suscité sa prestation au Super Bowl hier soir, de nombreux concerts supplémentaires ont également été annoncés aux Etats-Unis, où plus de 450,000 tickets ont déjà été vendus. La liste complète des dates du Man of the Woods Tour est à retrouver sur JustinTimberlake.com. Les prochains mois s'annoncent donc sacrément chargés pour Justin Timberlake, qui a récemment confirmé sa présence aux Brit Awards à la fin du mois. En 2014 lors de son 20/20 Expérience World Tour, le chanteur avait donné deux shows mémorables à l'Olympia et au Stade de France.