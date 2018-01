Justin Timberlake annonce son nouvel album et dévoile le premier single le 5 janvier

Les fans de Justin Timberlake vont être gâtés cette année ! Après de nombreuses spéculations, le chanteur a enfin confirmé il y a quelques semaines sa performance à la mi-temps du Superbowl. Si l'interprète de "Mirror" promet de revisiter ses plus grands titres, il va également avoir de nouveaux morceaux à chanter en exclusivité. En effet, c'est ce matin que Justin Timberlake a annoncé la sortie de son cinquième album qui arrivera plus tôt que prévu. Ce dernier sera en effet là le 2 février prochain et se nommera "Man Of The Woods"

Dans cette vidéo, le chanteur affirme que ce nouvel album a grandement été inspiré par sa famille, sa femme Jessica Biel et son fils Silas. "Man of The Woods" promet donc d'être l'album le plus personnel de sa carrière. S'il va falloir vous montrer encore un peu patient avant de le découvrir, Justin Timberlake a annoncé une autre bonne nouvelle pour ses fans : le premier single sortira ce vendredi ! En voilà une bonne manière de commencer l'année ! On a en tout cas hâte d'assister au retour de celui que l'on nomme le prince de la pop !