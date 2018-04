Justin Timberlake ajoute une date à l'AccorHotels Arena !

Quand Justin Timberlake a annoncé sa venue en France, les places se sont écoulées à une vitesse record. En février dernier, l'interprète de Can't Stop The Feeling a fait un retour fracassant dans les charts avec un nouveau projet - Man of The Woods. Porté par le futuriste Filthy, l'album s'est tranquillement installé dans les charts. Mais qui dit album dit tournée ! Le Man of The Woods Tour a donc commencé il y a quelques semaines. Mais que les français tristes de ne pas avoir leur place se rassurent, Justin Timberlake a annoncé une date supplémentaire.

Ainsi, l'américain se produira à l'AccorHotels Arena le lundi 25 juin prochain. La billetterie est désormais ouverte et côté tarifs, il faudra débourser entre 56,50 € (catégorie 4) et 166,50 € (carré or). Si vous voulez absolument voir Justin Timberlake en live, vous savez ce qu'il vous reste à faire !