Justin Timberlake a 40 ans, retour sur ses meilleures prestations (VIDEOS)

Le 31 janvier 2021, Justin Timberlake a célébré ses 40 ans ! Très discret sur sa vie privée, celui dont la femme Jessica Biel vient de donner naissance à leur deuxième enfant demeure pourtant l'un des artistes les plus talentueux et les plus lucratifs de sa génération. Propulsé par le groupe *NSYNC, de 1995 à 2002, le jeune chanteur originaire du Tennessee va débuter une carrière solo la même année avec l'album Justified, écoulé à ce jour à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde. Un véritable exploit qui sera suivi de trois albums dont certains rencontreront plus ou moins le même succès. Porté par des tubes planétaires et une carrière d'acteur dès plus fructueuse, Justin Timberlake va même se produire lors de la célèbre mi-temps du Superbowl en 2018. Un show historique qui fait indéniablement partie de ses meilleures prestations au fil de sa carrière. En voici quelques-unes !