Justin Timberlake : 5 choses à savoir absolument sur l'interprète de Filthy

Chez Virgin Radio, on aime Justin Timberlake au moins autant que vous. Pour preuve, on ne tient pas en place à l'idée de le voir sur la scène de l'AccorHotels Arena et mieux, ce matin, le Virgin Tonic a envoyé une auditrice le voir à memphis, sa ville natale. Bref, Justin Timberlake, on l'aime - au point de connaître sa carrière par coeur. Et pour continuer sur cette lancée, on vous a listé cinq facts essentiels à connaître.

5. Au cours de sa carrière, il a gagné pas moins de 9 Grammys (et a reçu en tout 119 awards) - ça fait toujours sympa sur une cheminée.

4. Il a sa propre marque de téquila (901) - et l'alcool est à consommer avec modération !

3. Retour en 2001, quand lui et Britney Spears portaient des tenues assorties. Plus tard, il confiera : "Mon dieu, j'ai l'impression d'avoir suivi une thérapie juste pour effacer certains de mes choix vestimentaires. Britney et moi, on portait des tenues assorties (aux AMA's de 2001, ndlr). Ouais, un mauvais choix. Je paierais sûrement cher pour ne plus voir ces photos sur internet !"

Matching Outfits

2. Timberlake pèse lourd dans le game : sa fortune serait estimée à 100 millions de dollars (et d'ailleurs, pour les intéressés, il vend sa penthouse de New York)

Il a été le colocataire de Ryan Gosling en personne : pendant que la mère de Gosling travaillait au Canada, la mèrede Justin Timberlake est devenue sa tutrice légale pour qu'il puisse continuer à travailler sur The Mickey Mouse Club. 1.

Bonus -Un jour, alors qu'il dînait, Justin Timberlake a laissé un demi toast dans son assiette. Croyez-le ou non, le serveur a récupéré le-dit toast pour mieux le revendre sur ebay. Montant : 1,025 dollars. Ca fait cher le morceau de pain.

Normalement, après tout ça, Justin Timberlake ne devrait plus avoir aucun secret pour vous !