Justin Bieber : Un documentaire exceptionnel débarque sur Amazon Prime !

En 2020, Justin Bieber dévoilait un documentaire exceptionnel en plusieurs épisodes sur YouTube. De son mariage à la conception de son album Changes, le chanteur semblait ne rien cacher de la vie qui avait suivi sa pause musicale précipitée. Alors qu'il aurait du entamer une tournée à travers le monde, la crise du coronavirus avait eu raison de ses nouveaux projets. Loin de s'avouer vaincu, le chanteur canadien avait enchaîné il y a quelques mois avec la sortie de Justice, son dernier opus. Si une tournée mondiale devrait débuter dès février 2022 à San Diego aux Etats-Unis, c'est avec un nouveau documentaire intitulé Our World et disponible sur Amazon Prime dès le 8 octobre prochain que la star a décidé de marquer son grand retour sur scène après trois ans d'absence.

"Jouer sur scène et me connecter à mes fans à travers la musique a été très important pour moi. Surtout durant l'an passé, d'être capable de rendre un service et de partager mes dons pour apporter du bonheur aux gens durant cette période aussi triste qu'effrayante a signifié beaucoup de choses pour moi" confiait Justin Bieber à propos de ce projet qui le suit à l'occasion de son retour sur scène lors d'un concert intimiste sur le toit de l'hôtel Beverly Hilton pour le Nouvel An 2021. "Ce film documente une période intense et excitante, en me préparant pour revenir sur scène durant une époque de réelle incertitude. Se réunir avec mon équipe, surmonter les obstacles et délivrer un concert spécial, entouré par mes amis et ma famille, tout est réuni" ajoute celui qui vient de battre le record de l'artiste le plus écouté sur Spotify. Une étape de plus vers le bonheur pour celui qui semble avoir surpassé une longue période de dépression il y a quelques années.

