Justin Bieber tease son sixième album sur les réseaux sociaux

Les fans sont en ébullition et Twitter ne parle que de ça : visiblement, Justin Bieber serait prêt à dévoiler son sixième album - opus qui succèdera à Changes, dévoilé en 2020. Celui qui nous offrait Anyone (morceau écrit en hommage à son épouse Hailey Bieber) il y a quelques semaines semble prêt à nous offrir de nouveaux morceaux : "Parcourant la liste des titres de l'albums", a t-il ainsi commenté sur Instagram.

Bien que Changes ait cartonné lors de sa sortie, la situation sanitaire a empêché l'artiste de parcourir le monde pour le défendre. Mais, le chanteur canadien ne s'est pas avoué vaincu, bien au contraire : l'interprète de Sorry a livré un concert (virtuel) mémorable pour le Nouvel An et s'est visiblement penché sur de nouveaux projets musicaux. Pour l'heure, aucun indice concernant cet éventuel album n'a été dévoilé : aucun titre, aucune date de sortie... il faudra donc faire preuve de patience. Mais une chose est sûre, celui qui a battu un nouveau record sur Spotify il y a quelques semaines n'a pas fini de nous surprendre.