Justin Bieber tease son documentaire sur Instagram

Plus que quelques jours à patienter pour les fans du chanteur ! Le 27 janvier prochain, Justin Bieber dévoilera enfin sa série documentaire diffusée sur YouTube Originals. Alors qu'un nouvel album devrait également voir le jour dans peu de temps, l'interprète de Sorry en profite pour teaser de nouveaux projets sur ses réseaux sociaux. Et c'est Justin Bieber : Seasons, un docu-série en 10 parties, qui semble avoir toute son attention ces derniers temps. "Un regard intime sur les dernières années de la vie de Justin Bieber. Des joies du mariage aux luttes des périodes difficiles, Justin s’ouvre pour révéler ses plus grands défis alors qu’il revient en studio pour enregistrer son premier album depuis 2015" Voilà la promesse faite aux spectateurs. La réponse dans quelques jours.