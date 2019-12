Justin Bieber tease (encore) un nouveau projet pour 2020

Et de trois indices de plus ! Après des mois d'attente et d'innombrables teasers délivrés par Justin Bieber sur ses réseaux sociaux, le chanteur de 25 ans continue dans sa lancée. Il y a quelques jours, ce sont trois nouveaux clichés où l'on voit écrit "2020" qui sont apparus sur son compte Instagram. Simple provocation ou réelle annonce, l'interprète de Sorry ne s'est pas exprimé sur le sujet. Après avoir fait un bide il y a quelques mois en réclamant 20 millions de likes sur une publication pour sortir son album avant Noël - il n'en a finalement récolté que 1.2 millions - Justin Bieber pourrait finalement dévoiler ce nouvel opus tant attendu dans le courant de l'année prochaine. Récemment marié au mannequin Hailey Baldwin, l'artiste semble s'être définitivement débarrassé de ses mauvais démons. Un renouveau qu'il pourrait très probablement transposer sur ses projets à venir.