Justin Bieber tease Changes, son nouvel album !

Depuis la sortie de Purpose en 2015, les fans attendent la sortie d'un nouvel opus. il faut dire que la tournée qui a suivi (le Pupose World Tour) a épuisé l'artiste qui, finalement, a préféré se retirer des projecteurs. Justin Bieber s'est reposé, il s'est marié et, après des années de silence (ou presque), il est retourné en studio. Teasé avec Yummy, ce nouvel opus devrait sortir en février - et plus précisément le 14. Attention, Changes arrive dans les charts !

Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le chanteur partage même un featuring avec Khelani, Get Me. Cette nouvelle ère s'annonce brillante pour Justin Bieber qui, en parallèle, semble décidé à inviter les fans dans son univers : son docu-série est actuellement disponible sur Youtube.

Le nouvel album de Justin Bieber sortira le 14 février

Changes sera t-il aussi bon que Purpose ? Justin Bieber, lui, est confiant : le chanteur parle même de la musique dont il est le plus fier. Pour se faire un avis, il faudra attendre quelques semaines !