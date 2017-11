Justin Bieber serait le chanteur préféré des ... psychopathes !

Un professeur en psychologie de l'Université de New York et l'un de ses étudiants récemment diplômé, ont mené une étude pour déterminer si les préférences pour un genre musical était liée à la psychopathie. Celle ci étant caractérisée par une personnalité qui tend à la manipulation et au manque d'empathie. Nos deux chercheurs n'ont pas mené une étude à la Mindhunter en rendant visite à des psychopathes notoires, ils ont tout simplement adressé un questionnaire à près de 200 étudiants de l'Université de New York pour évaluer leur niveau de psychopathie. La deuxième partie du questionnaire consistait à faire écouter aux étudiants une large sélection de morceaux et chansons qu'ils devaient ensuite noter sur une échelle allant de 1 à 7. Leur découverte va vous étonner...

Les conclusions de cette étude, à prendre avec des pincettes car elle n'a pas fait l'objet d'une publication dans une revue officielle, sont que les chansons What Do You Mean de Justin Bieber, Lose Yourself de Eminem ou encore No Diggity de Backstreet sont plébiscitées par les personnes affichant les scores les plus élevés dans le test de psychopathie. Pour le moment les chercheurs ont été incapable de déterminer ce que ces chansons avaient en commun. Les deux américaines pensaient que les personnes obtenant un score élevé au test de psychopathie auraient plus d'appétence pour les morceaux sans parole, ce qui n'est finalement pas le cas. En attendant leur conclusion, on va retourner s'écouter un petit What Do You Mean, un titre qui s’est retrouvé n°1 un peu partout dans le monde, ça en fait pas mal de sujets à la psychopathie dites donc...