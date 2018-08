Justin Bieber serait-il de retour en studio ?

Il y a quelques jours, Justin Bieber et Dj Khaled (accompagnés de Chance The Rapper) faisaient sensation avec No Brainer, un morceau parfaitement calibré pour l'été. Pour cette nouvelle collaboration avec DJ Khaled, Bieber a fait fort, s'offrant une place de choix dans les charts. Depuis la sortie de Purpose, Justin Bieber a enchaîné les collaborations mais soyons honnêtes, on attend surtout son prochain album. Certaines rumeurs voulaient qu'il soit en pleine préparation d'un album axé sur Dieu et la religion mais après quelques jours, l'information s'est évanouie. Résulat, on en est toujours au même point : aucun album de Justin Bieber à l'horizon. Mais, miracle ! Une photo prise en studio (ou presque) a redonné espoir aux fans : et si le canadien était enfin en train de travailler sur un nouvel album ?

August 4: Justin arriving at the recording studio in New York. #justinbieber pic.twitter.com/38mdxcFRXz — Justin Bieber News (@thekbiebercrew) 6 août 2018

Alors, featuring ou album ? La question reste encore sans réponse. Après l'annonce de ses fiançailles avec Hailey Baldwin, Justin Bieber s'est tenu à l'écart des médias. Et depuis l'arrêt de sa tournée, ce sont les salles de concerts et autres cérémonies qu'il a déserté. Reviendra t-il bientôt dans les charts ? On l'espère, en tout cas.