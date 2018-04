Justin Bieber serait bientôt de retour avec un nouvel album...chrétien

Depuis la sortie remarquée et applaudie de Purpose, Justin Bieber n'a pas chômé : le Pupose World Tour s'est éternisé (au point qu'il n'a pas tenu la distance et qu'il a dû tout arrêter), il a continué à travailler en studio (on a eu le titre Friends l'été dernier, il a prêté sa voix à Despacito, et plus récemment, il est apparu sur un featuring avec Poor Bear). Mais en solo, Justin Bieber n'a rien sorti de nouveau depuis un moment maintenant. Or, il se murmure que le chanteur serait prêt à faire son grand retour dans les charts avec un album (un peu) particulier : un album chrétien; "Justin est à la recherche de chansons qui reflètent où il en est dans sa vie et sa spiritualité", a expliqué une source au Sun. "Il a toujours été proche de la religion mais les deux dernières années ont été très importantes pour lui en terme de spiritualité. Il s'est beaucoup rapproché de l'église Hillsong qui a changé sa vie". Attention, on préfère vous prévenir : absolument RIEN n'est confirmé.

Happy easter Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 1 Avril 2018 à 12 :05 PDT

Ce ne sont que des rumeurs mais quand on y réfléchit, ce serait plausible : Justin Bieber et la religion, c'est une longue histoire. D'ailleurs, lorsqu'il a décidé d'arrêter sa tournée prématurément, le canadien avait avoué vouloir se consacrer à la religion et à la spiritualité. Pour l'heure, on ne sait pas ce que Justin Bieber prépare mais évidemment, on va suivre tout cela de près.