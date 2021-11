Justin Bieber sera en concert à Paris en 2023 !

En 2020, Justin Bieber dévoilait un documentaire exceptionnel en plusieurs épisodes sur YouTube. De son mariage à la conception de son album Changes, le chanteur semblait ne rien cacher de la vie qui avait suivi sa pause musicale précipitée. Alors qu'il aurait du entamer une tournée à travers le monde, la crise du coronavirus avait eu raison de ses nouveaux projets. Loin de s'avouer vaincu, le chanteur canadien avait enchaîné il y a quelques mois avec la sortie de Justice, son dernier opus. Si une tournée mondiale devrait débuter dès février 2022 à San Diego aux Etats-Unis, puis se prolonger durant plusieurs mois, c'est surtout une date à Paris qu'attendaient avec impatience les fans français de l'interprète de Sorry. Bonne nouvelle, elle vient d'être annoncée et les places seront mises en vente dès ce vendredi 19 novembre à 10 heures.

Sept ans après son dernier passage dans la capitale, Justin Bieber sera donc la tête d'affiche de l'AccorHotels Arena (anciennement Bercy) le 6 mars 2023. Un événement dont les places devraient s'envoler très rapidement et durant lequel l'artiste pourra y interpréter ses plus grands tubes mais surtout ceux de ses deux derniers albums qu'il n'a pas encore eu la chance de défendre sur scène devant son public français. Annoncée grâce à une publication Instagram sur laquelle on peut apercevoir les nombreuses dates qui composeront le Justice World Tour, la nouvelle a aussitôt emballé le public puisque le cliché a été "aimé" par plus de 2,7 millions d'internautes. Alors que certains fans espèrent déjà que le chanteur ajoute de nouvelles dates en France dans les semaines à venir, on vous conseille de vous ruer aussi tôt que possible sur les billets de son unique passage dans l'hexagone. Mieux vaut prévenir que guérir.