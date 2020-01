Justin Bieber, Selena Gomez... les albums les plus attendus de 2020 !

Et, c'est reparti : une toute nouvelle décennie s'ouvre et évidemment, elle aura son lot d'albums et de pépites musicales. Et justement, nombreux sont les artistes qui, en 2020, semblent prêts à revenir sur le devant de la scène. De Justin Bieber à Selena Gomez en passant par Lady Gaga, ils sont tous là !

Justin Bieber

ENFIN ! Après plus de quatre ans d'attente, Justin Bieber a choisi 2020 pour marquer le début d'une nouvelle ère. Yummy est sorti il y a quelques jours à peine et déjà, on a hâte à l'album (qui, selon Justin Bieber, devrait réunir "la meilleure musique qu'il n'ait jamais faite"). Patience !

Rihanna

Le neuvième album de Rihanna verra t-il le jour en 2020 ? Pour l'heure, aucune date de publication n'a été dévoilé MAIS Rihanna et son teasing nous laisse croire que l'opus devrait sortir avant la fin de l'année.

Lady Gaga

OUI, Lady Gaga travaille actuellement sur son prochain album ! Après le succès de A Star is Born, la popstar semble prête à dévoiler son sixième album. Et qui sait, avec la chance, l'on y trouvera peut-être un petit duo avec Bradley Cooper ?

Selena Gomez

Le 10 janvier prochain, Selena Gomez sera de retour dans les bacs avec Rare, son nouvel album. Porté par le poignant Lose You To Love, l'opus sera également publié en vinyle (bonne nouvelle, le morceau Feel Me sera à retrouver dessus) !

The Weeknd

Fin 2019, The Weeknd nous revenait avec Blinding Lights mais aussi Heartless - tous deux annonciateurs d'un nouvel album. Là encore, aucune date de publication n'a été dévoilée. Mais, ça ne saurait tarder !

Quelque chose nous dit que 2020 sera chargée en musique !