Justin Bieber se confie sur son mariage avec Hailey Baldwin

Après deux ans de mariage, Justin Bieber s'est confié sur son union avec Hailey Baldwin pour le magazine GQ.

"Il y avait toutes ces choses que vous ne voulez pas admettre à la personne avec qui vous êtes parce que c'est effrayant. On ne veut pas l'effrayer en disant : "J'ai peur", avoue t-il. Pour l'artiste, les premiers mois de mariage lui ont donné l'impression de marcher sur "des oeufs". Heureusement, après quelques mois d'adaptation, les deux époux ont fini par trouver un équilibre : "Nous créons juste ces moments pour nous en tant que couple, en tant que famille, que nous construisons ces souvenirs. Et c'est magnifique que nous ayons cela à attendre avec impatience"; poursuit ainsi l'interprète de Anyone.

Heureux dans sa vie personnel, Justin Bieber semble aussi épanoui musicalement : après avoir publié l'excellent Justice, l'artiste nous a offert un EP surprise - intitulé Freedom.