Justin Bieber se confie sur sa dépression dans un nouveau documentaire Youtube

Il y a quelques mois, Justin Bieber invitait ses fans à plonger dans les coulisses de son travail mais aussi, dans sa vie privée. Face au succès de son premier documentaire diffusé sur Youtube, l'artiste revient avec un nouveau chapitre - intiulé Next Chapter, justement. L'occasion pour lui de se confie sur les périodes les plus sombres de son existence.

"Il y a eu des périodes où j'ai eu des pensées suicidaires", confie t-il non sans émotion. "Je me demandais, est-ce que la peine va s'en aller ? C'était constant, la peine était constante. Je souffrais alors je me disais qu'il valait peut-être mieux ne rien ressentir plutôt que de ressentir ça".

Il ajoute : "Je voudrais simplement encourager les gens. Si vous vous sentez seul, parlez en. Dites le haut et fort. Il y a de la liberté là-dedans. Je me serais épargné bien des peines". Pour se sortir de ces spirales infernales, Justin Bieber a beaucoup misé sur la musique : "Je prie et je médite", explique t-il. "J'écris de la musique, j'écoute de la musique. La musique est très puissante ; elle peut vraiment aider dans les pires moments".

Le premier épisode de ce nouveau chapitre est à découvrir, quelques jours après la publication d'un teaser annonçant que le vie de l'artiste pendant la pandémie serait partagée.