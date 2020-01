Justin Bieber, Reÿn, The Weeknd... les vidéos musique de la semaine

Nouvelle décennie mais, anciennes habitudes ! Comme chaque semaine, Virgin Radio revient avec vous sur les clips et vidéos musicales qu'il ne fallait absolument pas manquer cette semaine. Au programme, The Weeknd en live, Justin Bieber ou encore Reÿn - découverte made in France.

Justin Bieber - Yummy

Justin Bieber semble bien décidé à conquérir les charts et pour ça, il compte sur le premier single qui entame sa nouvelle ère : Yummy est dans les bacs depuis à peine une semaine et si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite à en découvrir le clip !

The Weeknd - Blinding Lights (live)

De son côté, The Weeknd poursuit la promotion de Blinding Lights : le chanteur qui nous vient tout droit du Canada était de passage dans le Late Show de Stephen Colbert et sa performance est incroyable. Pas de spoilers, on vous laisse la découvrir en vidéo.

Jaïa Rose - 1000MG

Découvrez l'envoûtante Jaïa Rose avec 1000MG.

Reÿn - Comment t'as osé

Enfin, zoom sur une pépite du paysage musical français : Reÿn est -incontestablement- l'une des artistes à suivre absolument en 2020. La jeune femme à la voix d'or vient tout juste de sortir la lyrics vidéo de Comment T'as Osé, son premier single. Elle nous offre une vidéo aussi personnelle qu'esthétique : on ne sait pas vous mais nous, on a déjà hâte à la suite. Petit bonus, elle sera à l'affiche des Inouïs du Printemps de Bourges le 23 janvier prochain à la Maroquinerie.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de vidéos !