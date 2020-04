Justin Bieber repousse sa tournée américaine à cause du COVID-19

Voilà une nouvelle qui devrait en décevoir plus d'un(e) ! Alors que nous en sommes à notre troisième semaine de confinement due à la pandémie de Coronavirus, de nombreux domaines d'activités sont touchés par ces événements. Parmi ces derniers, le monde de la musique n'est pas en reste. Bien au contraire. Sorties d'albums repoussés, concerts annulés ou projets décalés, les artistes et les professionnels du métier doivent, eux-aussi, faire face à ce chamboulement et revoir tous leurs programmes. C'est notamment le cas pour l'équipe de Justin Bieber, qui vient tout juste d'annoncer le report de sa tournée américaine.

En effet, un communiqué a été directement publié sur le compte Instagram du chanteur : "À la lumière de la crise de santé publique actuelle, et avec la plus grande inquiétude pour toutes les personnes touchées, Justin Bieber va reporter toutes les dates actuellement prévues pour 2020 pour la tournée CHANGES. Bien que Justin - avec son groupe, ses danseurs et son équipe - ait travaillé dur pour préparer un spectacle extraordinaire, il a toujours mis la santé et le bien-être de ses fans au premier plan. Justin attend avec impatience l'occasion de reprendre la route et de se produire dans un lieu sûr pour tous. Il demande aux fans de conserver leurs billets, car ils seront honorés dès que les dates seront reportées. Des informations sur les dates reportées seront bientôt disponibles." Il faudra donc s'armer de patience pour découvrir les nouvelles dates du CHANGES Tour.