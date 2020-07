Justin Bieber reporte sa tournée mondiale

Comme de nombreux artistes, Justin Bieber a été contraint de reporter sa série de concerts : pour rappel, l'interprète de Sorry aurait du défendre son dernier opus (Changes) dans les stades du monde entier. Sauf que la crise sanitaire a stoppé tous les concerts et tournés prévus en 2020. La bonne nouvelle, c'est que Justin Bieber a finalement annoncé de nouvelles dates !

"Nouvelles dates de tournée pour 2021. J'ai hâte de vous voir quand la situation sera sous contrôle". S'il aurait dû se produire dans des stades (comme le Centre Bell de Montréal), l'équipe du chanteur a préféré privilégier les salles plus petites. Patience, Justin Bieber sera bientôt de retour !