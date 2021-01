Justin Bieber rend hommage à sa femme, Vianney s'envole pour une célèbre émission et Eddy de Pretto revient avec Bateaux-Mouches... Toutes les news musique !

Après une absence médiatique de plus d'un an, Vianney est bel et bien de retour ! Des titres à en pleuvoir, une tournée dans toute la France, une place en tant que membre du jury dans The Voice et, bien évidemment, un nouvel album, rien n'arrête le chanteur originaire de Pau. D'ailleurs, alors que son nouvel opus, N'attendons pas, a été dévoilé le 30 octobre dernier, le chanteur peut déjà se vanter du succès de son morceau Beau-papa, deuxième extrait diffusé en radio. Un joli comeback pour l'artiste qui a décidé de s'octroyer quelques vacances après ces fêtes de fin d'année. Du moins, si on peut les nommer ainsi. En effet, Vianney vient de confirmer sur ses réseaux sociaux sa participation à l'émission Rendez-vous en terre inconnue. "Je m’envole pour un RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE ????????????????????______Je n’aurai + accès à quelconque réseau pendant 2 semaines - vous allez me manquer ! Encore bonne année, vous aime ????❤️????" écrit l'interprète de Pas là en légende d'un cliché où il apparaît, à l'aéroport, les yeux masqués mais toujours avec sa guitare dans le dos.

PAS DE PANIQUE ! On préfère vous le dire tout de suite, il s'agit d'une perruque. En effet, comme le précise Shon Hyungsun Ju, le coiffeur qui s'est occupé de Dua Lipa pour le shooting de sa couverture du British Vogue, il ne s'agit pas des vrais cheveux de la star. Néanmoins, cela n'enlève rien au fait que la chanteuse britannique est apparue totalement resplendissante sur les clichés du célèbre magazine de mode britannique. Poussée par l'immense succès de son album, Future Nostalgia, et son travail acharné, la chanteuse britannique avait réussi, il y a quelques semaines, un véritable exploit en cumulant près de 5 millions de vues pour son concert virtuel intitulé Studio 2054. Une capacité à se produire en live que l'on connaissait déjà mais à laquelle s'ajoute désormais celle da la possibilité de se transformer au fil de ses envies... En effet, en arborant des cheveux courts et blond platine, Dua Lipa parvient à créer l'étonnement chez les internautes. Et ce n'est pas une mince à faire. Well done girl !

Il est enfin de retour, et c'est sur Virgin Radio que ça se passe ! Après une pause musicale de plusieurs années, Eddy de Pretto avait récemment annoncé son come-back lors d'une immense tournée à travers toute la France. "Mes amours, nous repartons pour une seconde histoire ! Celle-ci sera vaccinée et nous pourrons à nouveau nous choper à dix milles aux Zéniths ! Je vous le jure" écrivait-il avec émotion sur son compte Instagram. Une très bonne nouvelle pour les fans de l'artiste qui espèrent désormais l'arrivée imminente d'un nouvel album. Et pour patienter comme il se doit, c'est avec Bateaux-Mouches, son nouveau titre à découvrir sur les ondes de notre radio, que l'interprète de Fête de Trop nous revient plus en forme que jamais... La preuve en images !

Totalement déluré dans ce clip où il apparaît en chanteur pour les croisières touristiques des célèbres bateaux-mouches (d'où le nom du single), Eddy de Pretto se replonge énergiquement dans les prémices de sa carrière de chanteur. "Quel chemin parcouru depuis ses débuts et ces trois années passées sur la Seine à chanter des reprises devant des touristes venus s’offrir des paillettes et du rêve. C’est sur ces bateaux parisiens que Eddy de Pretto a pris le rythme des concerts à répétition, là qu’il a appris le contact avec le public et là, aussi, qu’il contemplé, le feu au cœur, la capitale et cette carrière qu’il voulait conquérir." peut-on lire dans le communiqué de presse transmis aux radios de l'Hexagone. Mission accomplie pour l'artiste dont le premier album, Cure, s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Extrêmement attendu par son public, Eddy de Pretto nous offre un morceau digne de ses exploits précédents et présenté comme "un titre à la croisée de perles de soul urbaine, du vocabulaire moderne, des sons d’aujourd’hui et des chanteurs intemporels". On en demandait pas plus, du moins, pour le moment !

Voilà un événement qui devrait ravir les fans de Justin Bieber ! Alors que l'année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire et l'impossibilité de se produire en concert à travers le monde, le chanteur d'origine canadienne semble bien décidé à placer 2021 sous le signe de la chanson ! C'est donc pour le plus grand plaisir de sa communauté que l'interprète de Sorry vient de dévoiler le tout nouveau titre Anyone, accompagné d'un clip déjà vu près de 20 millions de fois en quelques jours (voir ci-dessous). Annoncé comme un hommage à son épouse, Hailey Bieber, à laquelle il est marié depuis 2018, ce futur tube apparaît comme une véritable déclaration d'amour à celle qui partage sa vie. "J’ai besoin d’être sûr que tu saches que tu es la seule que j’aimerais jamais. Si ce n’est pas toi, ce n’est personne d’autres. En réfléchissant à ma vie, tu es la seule bonne décision que j’ai jamais prise" entonne t-il.

Réalisée par Colin Tilley, qui s'était déjà occupé du clip de Monster, en collaboration avec Shawn Mendes, cette vidéo nous montre un Justin Bieber plus conquérant que jamais. On le découvre en boxeur acharné, prêt à tout pour vaincre son adversaire. Toutefois, alors que tout espoir semble perdu lors d'un combat, c'est l'amour d'une femme qui va l'aider à se relever et à gagner son combat. Une jolie métaphore qui n'est pas sans rappeler la période difficile qu'avait dû traverser la star planétaire il y a quelques années. Désormais plus serein, il en profite pour remercier celle qui l'a aidé à passer cette terrible période grâce à son amour inconditionnel : sa femme.